بعد شغور المنصب لعامين.. إسبانيا تعيّن سفيراً في فنزويلا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عيّنت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء سفيرا في فنزويلا بعد عامين من غياب هذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي بسبب التوترات الدبلوماسية الثنائية مع حكومة نيكولاس مادورو.

وقالت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء إنه تم "تعيين رامون سانتوس مارتينيز سفيرا لإسبانيا لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية".

وكانت مدريد، التي لا تعترف بشرعية حكومة نيكولاس مادورو، قد قررت نهاية العام 2020 إنهاء مهام سفيرها في كاراكاس خيسوس سيلفا دون تعيين خلف له.

واتهمت كاراكاس الأخير بتسهيل لجوء المعارض ليوبولدو لوبيز إلى إسبانيا.

شغل السفير الجديد المعين الثلاثاء رامون سانتوس مارتينيز منذ نوفمبر 2021 منصب مسؤول التجارة في السفارة الإسبانية في فنزويلا، وهو أعلى تمثيل دبلوماسي في هذا البلد منذ شغور منصب السفير نهاية العام 2020.

وسانتوس مارتينيز دبلوماسي مخضرم عمل في بنما وبوليفيا والولايات المتحدة وفي مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

على صعيد متصل، غادرت السفيرة السابقة للاتحاد الأوروبي في فنزويلا، البرتغالية إيزابيل بريلهانت بيدروسا، هذا البلد في مارس 2021 بعد إعلان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أنها "شخصية غير مرغوب فيها".

لا يعترف الاتحاد الأوروبي بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، ولم يعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2020.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز