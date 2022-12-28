العواصف الثلجية تضرب مناطق عديدة من العالم

المصدر: دبي - البيان ، عواصم - وكالات

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شهدت مناطق عديدة من العالم عواصف ثلجية قوية، امتدت من الحدود الكندية في شمال الولايات المتحدة إلى الحدود المكسيكية جنوباً، وصولاً إلى النمسا، بريطانيا، واليابان، وحتى مناطق في المملكة العربية السعودية والكويت، فيما دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى التأهب، لمواجهة الكوارث الطبيعية في 2023، ففي حالة نادرة غطت الثلوج الكويت، أمس، بعد هطول البَرَد، ورصدت فيديوهات ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلاً سريعاً من رجال الطوارئ الكويتية، وسحب المياه من أمام السيارات، وأيضاً كتل الثلوج، لفتح الطرق أمام السيارات.

ورغم الكثافات المرورية، التي تسببت فيها الأمطار والسيول، وكذلك الثلوج، إلا أن أجواء من البهجة أضفتها الثلوج على الكويتيين، وهو ما انعكس على حساباتهم، التي وثقت تلك الفيديوهات، ونشرت الصور.

وفي المملكة العربية السعودية أفاد التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك «علقان، الظهر، جبل اللوز» كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر توقع هطول الأمطار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

عواصف أمريكا

واجتاحت عاصفة ثلجية أكثر من 3200 كيلو متر من تكساس في الولايات المتحدة إلى كيبيك في كندا، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة، وصل إلى 48 دون الصفر في بعض المناطق، ما نتج عنه انقطاع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات، وتوقف حركة المركبات في بعض المناطق، بعد حوادث قاتلة شهدتها عديد الطرقات، جراء تراكم الثلوج وانعدام الرؤية، فيما ألغيت آلاف الرحلات الجوية. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، خلفت هذه العاصفة الشتوية، التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ«التاريخية» 57 قتيلاً- حسب آخر حصيلة- بعدد من الولايات، حيث عثر على بعض الضحايا في مركباتهم، وآخرين في الشوارع وسط الثلوج، التي تجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار.

وأعلنت كندا أن الظروف المناخية الصعبة، التي رافقتها أمطار جليدية وتساقط كثيف للثلوج، دفعت لإغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.

ولم تسلم اليابان من تبعات العاصفة الثلجية، التي تسببت في تعطل خدمات القطارات والطائرات، وتقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة، فيما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

ومست العواصف الثلجية أسكتلندا وأجزاء من بريطانيا، حيث أصدرت وكالة البيئة البريطانية 42 تحذيراً من حدوث فيضانات في مختلف مناطق إنجلترا جراء التساقط الكثيف للثلوج، كما انخفضت درجات الحرارة، لتصل إلى 17.3 درجة تحت الصفر، وهي الأدنى منذ فبراير 2021.

وفي ظل التأثيرات الكارثية للتغيرات المناخية دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى التأهب، لمواجهة الكوارث الطبيعية في عام 2023. واعتبرت أن غازات الاحتباس الحراري هي مجرد أحد مؤشرات المناخ، مشيرة إلى أن مستوى سطح البحر، ومحتوى حرارة المحيطات وتحمضها سجلت ارتفاعات قياسية ملحوظة، مع تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر، منذ عام 1993 بنحو 10 ملم، منذ يناير 2020 إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.

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