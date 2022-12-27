الثلوج تحاصر شرق أمريكا وأمطار قاتلة باليابان والفلبين

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرقي الولايات المتحدة إلى تعريض حياة ملايين الأمريكيين للخطر، مع التدني الكبير في درجات الحرارة، وتراكم الثلوج، وانقطاع الكهرباء، حيث تم إحصاء 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، فيما سقط قتلى وجرحى في اليابان والفلبين جراء الفيضانات.

وتكشفت أزمة متفاقمة في بوفالو غربي نيويورك التي جعلتها عاصفة ثلجية محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، إن الأمر أشبه «بالذهاب إلى منطقة حرب، ومشهد السيارات على جانبي الطرق صادم»، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 2,4 متر.

واستيقظ أكثر من 200 ألف شخص في ولايات شرقية عدة من دون كهرباء، ما اضطرهم لإلغاء خططهم للاحتفال. وانخفضت درجات الحرارة في 48 ولاية إلى ما دون الصفر، وألغيت آلاف الرحلات الجوية.

بدورها، أصدرت السلطات الكندية تحذيرات شديدة من الطقس. وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وألغي العديد من الرحلات الجوية في المدن الكبرى، وتم تعليق خدمة النقل بالقطارات بين تورنتو وأوتاوا. أما في مقاطعة بريتش كولومبيا، فقالت السلطات إن 53 شخصاً أصيبوا بجروح في حادث حافلة ركاب في وقت متأخر السبت على طريق سريع في شمال شرق فانكوفر.

في النمسا، عثر على تسعة من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين وعاشر مصاب بجروح خطيرة في انهيار ثلجي أدى إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق. وحدث الانهيار الثلجي على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج. وشاركت طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب في البحث.

اليابان والفلبين

في اليابان، أدى تساقط الثلوج بغزارة في معظم أنحاء البلاد إلى مقتل 17 شخصاً في الأيام العشرة الأخيرة ، وفقاً لحصيلة أولية أمس، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في جميع أنحاء البلاد. وتساقطت الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال.

ومنذ 17 ديسمبر الجاري، لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

في هوكايدو، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في الأيام الأخيرة، لكن أعيد تشغيل الشبكة بالكامل تقريباً.

أما في الفلبين، أعلنت السلطات أمس، مقتل 11 شخصاً وفقد 19 آخرين في عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة أجبرت حوالي 46 ألفاً على الهرب من منازلهم.

الثلوج تحاصر شرق أمريكا.. وأمطار

قاتلة باليابان والفلبين

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز