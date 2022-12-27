الإمارات تدين حظر «طالبان» عمل النساء في المنظمات غير الحكومية

المصدر: أبوظبي، كابول - وام، رويترز

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عبّرت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن إدانة دولة الإمارات بشدة لقرار «طالبان» حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان.

وحذّرت معالي نسيبة من أنه في وقت يحتاج نحو ثلثي الشعب الأفغاني إلى مساعدة إنسانية، ويواجه نحو ستة ملايين شخص خطر المجاعة، فإنّ القرار سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية في البلاد، وسيؤثر على من هم الأشد ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمُسنّون.

وأكدت أن القرار، الذي يعقب الحظر الأخير غير المبرر الذي فرضته «طالبان» على التعليم الجامعي للنساء والفتيات، ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2615، وسيؤدي بلا شك إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان.

وشددت على أن الدين الإسلامي كرّم المرأة ودورها وصان حقوقها. وفي هذا السياق، أشارت معاليها إلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة. وأكدت أن الإمارات ستواصل التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

واختتمت معاليها بالتشديد على أن ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان وشعبها يعتمد على دمج النساء والفتيات بشكل كامل في المجتمع.

إلغاء الحظر

بدوره، حض مسؤول كبير بالأمم المتحدة حكومة طالبان بإلغاء حظر عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان: «يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية وتذليل العقبات ضروري»، مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال رئيس البعثة والمنسق الإنساني بها اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

يشار إلى أن أربع منظمات كبرى دولية، تصل مساعداتها الإنسانية إلى ملايين الأفغان، أعلنت أول من أمس، أنها ستعلق عملياتها. كما أعلنت منظمات غير حكومية أصغر تعليق عملياتها، ومن بينها منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي تتخذ من بريطانياً مقراً لها.

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