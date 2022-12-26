أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

المصدر: أ ف ب

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دعت أوكرانيا "الاثنين" إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء العمليات العسكرية الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح بحيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن "أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كليا من الأمم المتحدة".

واشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن روسيا "تحتل بشكل غير قانوني مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" منذ عام 1991 وتفككه إلى 15 دولة جديدة.

واضافت أن "روسيا مغتصبة لمقعد" الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة.

وأعربت كييف في بيانها عن أسفها لأن "هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراض من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دوليًا ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة".

وفي تغريدة، أعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن "وجود روسيا في مجلس الأمن وفي مجمل الأمم المتحدة غير شرعي".

أعلنت أوكرانيا "الاثنين" أنها ستبدأ "عملية معقدة" في الأمم المتحدة حيث تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن يمكنها من منع أي قرار صادر عن دولة عضو أخرى فيه.

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