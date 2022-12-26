ستولتنبرغ يتوقع انضمام السويد وفنلندا للناتو في العام الجديد

المصدر: د ب ا

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أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه يتوقع أن تنضم السويد وفنلندا رسميا إلى الحلف في العام الجديد.

ولم يقل ستولتنبرغ متى قد يحدث هذا، غير أنه قال إنه "واثق تماما أن عملية التصديق سوف تكتمل في وقت مناسب".

وأوضح أنه لا يتوقع أن تمنع تركيا عملية الانضمام لفترة أطول.

ورفضت الدولة العضو الواقعة بأقصى الشرق حتى الآن التصديق على ما يطلق عليها بروتوكولات الانضمام لإفساح المجال أمام فنلندا والسويد للانضمام للناتو.

وتبرر القيادة التركية موقفها بأن الدولتين تدعمان "منظمات إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور.

ولكن هناك تكهنات أن صادرات الأسلحة التي أوقفها شركاء الناتو يمكن أن تلعب دورا.

فعلى سبيل المثال، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامجها الخاص بمقاتلات إف-35، بعدما اشترت الحكومة في أنقرة أنظمة دفاع صاروخية إس-400 من روسيا، رغم مخاوف أمنية كبيرة من شركاء الناتو.

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