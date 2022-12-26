أغلبية ألمانية تعارض توريد دبابات لأوكرانيا

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

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بينما يستمر الخلاف بين الأوساط السياسية بألمانيا حول ما إذا كان يجب أن تحصل أوكرانيا على دبابات ألمانية في ظل مواجهتها الحرب الروسية أم لا، يزداد التشكك بين المواطنين الألمان حيال الأمر برمته.

وكشف استطلاع حديث أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 45 % من الألمان الذين شملهم الاستطلاع يعارضون توريد دبابات ألمانية من طراز «ليوبارد2» إلى أوكرانيا، فيما أيّد ذلك 33 % فقط، وأحجم 22 % من المشاركين بالاستطلاع عن إبداء أية آراء حول الأمر.

يشار إلى أن أوكرانيا تطلب دبابات «ليوبارد2» من ألمانيا منذ أشهر، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يرغب في اتباع نهج منفرد في هذه الأزمة بتوريد هذه الدبابات، وأشار إلى أنه حتى الآن لم توفر أية دولة أخرى مثل هذه الأنظمة من الأسلحة.

ولكن هناك طلبات متكررة من صفوف حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهما شريكا الائتلاف الحاكم بألمانيا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، بإرسال دبابات «ليوبارد 2» لأوكرانيا. كما يدعو الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، وهو تكتل المعارضة الأكبر بألمانيا، لإرسال هذه الدبابات.

وكشف الاستطلاع عن زيادة ميل ناخبي حزب الخضر بصفة خاصة لتأييد توريد الدبابات، حيث أيّد 50 % من هؤلاء الأشخاص توريد هذه الدبابات لأوكرانيا، فيما عارض ذلك 25 % فقط منهم.

وتم رصد أكبر نسبة رفض لتوريد هذه الدبابات بين ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض، حيث وصلت إلى 76 %، فيما أيّد توريد الدبابات 13 % فقط من ناخبي هذا الحزب.

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