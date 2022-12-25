بوتين متأكد من تدمير «باتريوت» الأمريكية في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أنه متأكد بنسبة "100 بالمئة" من أن الجيش الروسي "سيدمر" نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به.

وردا على سؤال لصحافي من قناة روسيا-1 التلفزيونية خلال مقابلة تم بث مقطع قصير منها على التلفزيون العام، اجاب بوتين "بالطبع، سندمرها (بالتأكيد) 100 بالمئة!".

كما اتهم الرئيس الروسي الغرب بالسعي إلى "تقسيم" روسيا في أوكرانيا بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على الدولة المجاورة.

وقال بوتين إن "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية"، مؤكدا أن "هدف" موسكو "مختلف تماما وهو توحيد الشعب الروسي".

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