تجمد نهر هان وسط استمرار موجة البرد في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن نهر "هان"، الذي يمر عبر سول، " تجمد بشكل رسمي"، اليوم الأحد، وسط درجات حرارة أقل من الصفر.

وأكدت الإدارة أول تكوين للجليد في الموسم على نهر "هان" صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وجاء تكوين الجليد هذا العام على النهر، قبل 16 يوما، عن الأعوام السابقة وتم رصده للمرة الأولى، منذ عامين، حيث لم يتشكل الجليد على النهر، العام الماضي بسبب الشتاء الدافئ.

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