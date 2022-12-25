القوات الأوكرانية تقصف 4 مواقع قيادة روسية

المصدر: د ب ا

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قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أمس السبت أربعة مواقع قيادة تابعة للقوات الروسية وثلاث مناطق تتركز فيها قوات الجيش الروسي ومنظومة صاروخية إس - 300 مضادة للطائرات.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وذكر التقرير أن روسيا شنت أمس السبت خمس ضربات صاروخية وغارات جوية. كما نفذت أيضا أكثر من 90 هجوما باستخدام راجمات صواريخ متعددة، بشكل خاص، على أهداف مدنية في خيرسون، ما أسفر عن مقتل مدنيين.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الدفاع الأوكرانية قتلت حوالي 101 ألف و430 جنديا روسيا منذ بدء الحرب الروسية على البلاد حتى أمس السبت.



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