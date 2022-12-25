10 قتلى بانفجار صهريج وقود في جنوب إفريقيا

المصدر: أ ف ب

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لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين بانفجار صهريج وقود في بوكسبورغ على بعد نحو 40 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء أمس.

وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح أمس.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي: "تلقينا اتصالاً قرابة الساعة 7:50 صباحاً. تدخَّل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نُقل إلى المستشفى، مشيراً الى أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة برغم إصاباتهم الخطرة.

وقال نتلادي إن ستة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته.

وكان الصهريج، الذي جاء من جنوب شرقي البلاد، ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصاً في الأفران والمواقد.

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن ما بدا أنه "ارتجاج ضخم" في الساعات الأولى من الصباح، بعد الساعة 6,30 بقليل.

وقالت، وهي تقف بالقرب من فريق الطب الشرعي وهو يعاين المكان: "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

وأضافت: "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب الشاي الخاص بي، ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".

وقالت إنها علمت فيما بعد بوفاة "فتاة تبلغ 16 عاماً، وشاب يبلغ 25 عاماً، اعتاد أن يأتي لكي يجز لي عشب الحديقة في نهاية كل أسبوع".

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