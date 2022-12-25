نقل المتهم بإطلاق نار في باريس إلى مصحة نفسية

المصدر: أ ف ب

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قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة في باريس لأسباب صحية أمس، بينما نُقل إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في باريس إنّ "الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز".

وأضافت أنه "لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك"، مؤكدةً أن التحقيقات مستمرة.

ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة.

وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة أمس لتحديد دوافعه.

وفي هذا الإطار، أضافت النيابة العامة في باريس، أمس، "الدوافع العنصرية وراء الوقائع" إلى التحقيقات التي تركّز على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلّح.

وقالت النيابة: "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة التي تبقى السجن المؤبد".

وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي، وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدماً سلاحاً.

وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة، وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

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