عواصف ثلجية تشلّ الحياة في أمريكا وكندا واليابان

المصدر: عواصم - وكالات

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تتعرض دول عدة في العالم لعواصف شتوية قاسية، تتسبب في سقوط قتلى، وانقطاع التيار الكهربائي، وتعطّل الخدمات والنقل في الولايات المتحدة وكندا واليابان، فيما تنعم أوروبا، على غير العادة، بطقس شتوي معتدل، حتى الآن.

وأسفرت العاصفة الشتوية الشديدة، التي ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة، عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. وبحسب شبكة (سي إن إن)، تسببت العاصفة كذلك في انقطاع الكهرباء عن 7. 1 مليون منزل ومتجر في أنحاء البلاد.

وأدت العاصفة إلى توقف الرحلات الجوية، وخلو الطرق من المسافرين، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

وحتى صباح أمس، أظهرت منصة فلايت أوير، التي تتبع الرحلات الجوية، وجود أكثر من 2300 عملية تأجيل أو إلغاء رحلات داخلية وخارجية بالولايات المتحدة. وكانت مطارات بوسطن وديترويت ونيوارك ونيوجيرسي، الأكثر تضرراً من العاصفة. وذكرت هيئة الطقس الوطنية، أن التحذيرات من أحد أشكال الطقس الشتوي، طالت أكثر من مئتي مليون أمريكي.

كندا.. أمطار جليدية

وفي كندا، تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية، والتساقط الكثيف للثلوج، في إغلاق المدارس، وقطع الكهرباء عن المنازل، وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، ما دفع السلطات الكندية إلى أن تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر. وقال عالم الأرصاد الجوية، ستيف فليسفيدير، من وزارة البيئة الكندية، إن العاصفة من المتوقع أن تؤثر في حوالي ثلثي المواطنين الكنديين، بسبب عبورها على أكثر منطقتين اكتظاظاً بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

وقال: «في كل موسم للشتاء، نتوقع عواصف (لكن) هذه العاصفة كبيرة».

ثلوج في اليابان

في اليابان، قالت السلطات، إن الثلوج الكثيفة التي انهمرت في الآونة الأخيرة على شمالي البلاد وأماكن أخرى، تسببت في مقتل 13 شخصاً، وإصابة أكثر من 80 شخصاً، وتركت أكثر من 10 آلاف منزل بدون كهرباء. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية، من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمالي البلاد، وعلى طول ساحل بحر اليابان، قد تتسبب في تساقط ثلوج، يصل عمقها إلى 60 سنتيمتراً.

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