مقتل 15 شخصاً جراء عاصفة شتوية ضربت الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

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أسفرت العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت أجزاء شاسعة من الولايات المتحدة عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

وبحسب شبكة (سي إن إن)، تسببت العاصفة كذلك في انقطاع الكهرباء عن 7ر1 مليون منزل ومتجر في أنحاء البلاد .

وأدت العاصفة إلى توقف الرحلات الجوية وخلو الطرق من المسافرين وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وحتى صباح اليوم ، أظهرت منصة فلايت أوير التي تتبع الرحلات الجوية وجود أكثر من 2300 عملية تأجيل أو إلغاء رحلات داخلية وخارجية بالولايات المتحدة. وكانت مطارات بوسطن وديترويت ونيوارك ونيوجيرسي الأكثر تضررا من العاصفة.

وذكرت هيئة الطقس الوطنية أن التحذيرات من أحد أشكال الطقس الشتوي طالت أكثر من مئتين مليون أمريكي أمس الجمعة.

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