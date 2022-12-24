موجة برد وثلوج كثيفة تضرب كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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ضربت موجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج الكثيفة كوريا الجنوبية أمس الجمعة، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية ووقوع حوادث سيارات على الطرق المتجمدة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية إن كوريا الجنوبية شهدت أبرد يوم في الموسم، حيث انخفضت درجة الحرارة في المناطق الجبلية بإقليم "كانغ وون" إلى أدنى مستوياتها في الصباح لتصل إلى 26.3 درجة تحت الصفر.

وفي سيئول، انخفضت درجات الحرارة الصغرى في الصباح إلى 13.6 درجة تحت الصفر، وسجلت درجة الحرارة المحسوسة ما يقرب من 22 درجة تحت الصفر، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وترافقت درجات الحرارة المنخفضة مع تساقط الثلوج في الأجزاء الجنوبية من البلاد، بما فيها إقليم "تشونغ تشونغ" و"جولا" وجزيرة "جيجو".

واعتبارا من الساعة 5 مساء، تساقطت الثلوج في بلدة "سونتشانغ" بإقليم شمال "جولا" بسمك 63.5 سنتيمترات، بينما تساقطت الثلوج في بعض المناطق الجبلية في جزيرة "جيجو" بما يصل إلى 80 سنتيمترا.

وتسببت الثلوج الكثيفة مع موجة البرد في وقوع حوادث سيارات وإغلاق طرق وإلغاء رحلات.

ومن بين 474 رحلة جوية كان من المقرر تسييرها من وإلى جزيرة "جيجو"، تم تعليق جميع الرحلات الدولية باستثناء رحلتين، وفقا لمسؤولي المطار.

وقال مسؤولو النقل إنه تم إلغاء عبارات الركاب التي تربط البر بالجزيرة بسبب الرياح الشديدة.

وقررت العديد من المدارس في إقليم شمال "جولا" اتخاذ خطوات للتعامل مع الطقس البارد من خلال تعديل ساعات التنقل بين المدارس والمنازل أو عقد الدروس عبر الإنترنت.

وقالت الوكالة إن الطقس شديد البرودة في جميع أنحاء البلاد كان بتأثير الضغط المرتفع، ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد حتى يوم عيد الميلاد الذي يصادف يوم الأحد.

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