أوكرانيا تطالب بـ«تحالف أوروبي للدبابات»

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت روسيا أنها حققت تقدماً كبيراً نحو «نزع سلاح» أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أطلق العملية العسكرية على كييف قبل عشرة أشهر، في وقت دعت أوكرانيا إلى بناء «تحالف أوروبي للدبابات» لمساعدة أوكرانيا في التصدي للقوات الروسية.

واستعرض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقدم العسكري الروسي عندما سئل خلال إحاطة صحفية عن تصريحات بوتين الذي قال أول امس إن قدرات أوكرانيا الدفاعية قريبة من الصفر. ورد بيسكوف «يمكن القول إن هناك تقدماً كبيراً نحو نزع السلاح». وتضررت القدرات الدفاعية لأوكرانيا، أي الصناعات العسكرية، بشدة بسبب الضربات الصاروخية الروسية.

إلا أن الغرب يمد أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بإمدادها بنظام دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت ووعد بمواصلة الدعم.

ووصف بوتين نظام باتريوت بأنه «قديم للغاية»، وقال إن روسيا ستتكيف معه. وذكر بيسكوف أنه لا علم لدى روسيا بخطة سلام أوكرانية أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن كييف تستعد لطرحها في فبراير.

تحالف دبابات

إلى ذلك، دعا مسؤول أوكراني كبير برلين لتأسيس ما وصفه بـ «تحالف أوروبي للدبابات» لمساعدة أوكرانيا في التصدي للقوات الروسية، كما طلب المزيد من المركبات القتالية من ألمانيا. وليست هذه أول مرة يطلب فيها نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك أن تمد الحكومة الألمانية بلاده بالدبابات ومركبات المشاة القتالية.

ونقلت مجموعة «إر إن دي» الإعلامية الألمانية عن ميلنيك قوله إنه يود أن «يعيد (المستشار الألماني أولاف شولتس) النظر في تردده بشأن الإمداد، على سبيل المثال، بدبابات جيبارد القتالية الرئيسية ومركبات المشاة القتالية (ماردير)».

وأضاف: «إذا لم ترغب الحكومة الألمانية في إرسال (المركبات) وحدها دون مساعدة، فيجب أن تمارس ألمانيا دوراً قيادياً في القارة في هذا الشأن من خلال تأسيس تحالف أوروبي للدبابات».

التزام أمريكي

في الأثناء، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الحكومة في كييف «مهما طال الأمر»، هو الطريقة الأمثل لـ «تحسين آفاق السلام العادل والدائم» و لـ«تعزيز آفاق الدبلوماسية الهادفة».

وقال بلينكن - الذي ناقش الحرب في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي، إن العمل مستمر من أجل الدفاع وإصلاح البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها الجوية، بما في ذلك صواريخ باتريوت. وذكر وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات للصحفيين «نحن نعلم أن شتاء صعباً ينتظر الأوكرانيين».

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