إطلاق نار في باريس يسفر عن 3 قتلى

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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قتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون برصاص مسلح أطلق النار داخل مركز ثقافي كردي وصالون لتصفيف الشعر وسط باريس، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، ليتبين لها أن عمره 69 عاماً، واتهم العام الماضي بتنفيذ هجوم عنصري.

وقالت المدعية العامة لور بيتشو للصحافيين إن مطلق النار متهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيم بالعاصمة الفرنسية في هجوم وقع في 8 ديسمبر 2021.

ووقع إطلاق النار في شارع انغيان بالدائرة العاشرة التي تعد منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

وقالت النيابة العامة إن تحقيقاً فتح بجرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد. وأوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الفريق الجنائي لدى الشرطة القضائية الباريسية. وأفادت الحصيلة الأولية عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين، وفقاً للنيابة العامة في باريس. وبحسب مصدر في الشرطة فإن مطلق النار هو فرنسي متقاعد كان يعمل سائق قطار وذو سوابق.

ومركز أحمد كايا، الذي سمي بهذا الاسم تكريماً للمغني الشهير، هو جمعية بموجب قانون 1901 هدفها «تعزيز الاندماج التدريجي» للسكان الأكراد الذين يعيشون في إيل دو فرانس.

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