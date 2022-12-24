قتيلان وعشرة مفقودين في غرق قارب ببحيرة في الكونغو الديمقراطية

المصدر: أ ف ب

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لقي شخصان مصرعهما واعتُبر عشرة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب في بحيرة إدوارد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت مصادر محليّة.

والقارب المزوّد بمحرّك انقلب قرابة الساعة الخامسة صباحاً (03:00 ت غ) وكان على متنه حوالى 20 منشداً من جوقة كنسيّة متّجهين من قرية كيافينيونغ في مقاطعة شمال كيفو إلى قرية كيساكا الواقعة في المنطقة نفسها، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وقال باتريك كامبالي المسؤول الحكومي عن البحيرة "لقد انتشلنا من الماء خمسة أشخاص أحياء وجثتين. البقية هم في قاع البحيرة. لقد انقلب الزورق حين كان في عرض البحيرة، على بُعد حوالي 10 كيلومترات من كيافينونغ".

وأوضح أنّه عندما أبحر الزورق كان على متنه 16 شخصاً، لكنّ تسعة ركاب آخرين صعدوا على متنه لاحقاً خلال الرحلة.

وأكّد المسؤول أنّ الحادث نجم عن "شدّة الريح".

بدوره قال القسّ بالوكو كافوتويراكي، رئيس الكنيسة البروتستانتية التي ينتمي إليها المنشدون، إنّ الزورق كان يقلّ ما مجموعه 24 شخصاً، من بينهم ثلاثة أطفال.

وأضاف أنّ "بحثُنا سيستمرّ حتّى الأحد"، مشيراً إلى أنّ الجثّتين اللتين انتشلتا دفنتا الجمعة.

والكونغو الديمقراطية دولة شاسعة تبلغ مساحتها 2,3 مليون كيلومتر مربع لكنّها تفتقر إلى طرقات برّية صالحة للاستخدام، الأمر الذي غالباً ما يدفع السكّان إلى التنقّل عبر المسطّحات المائية من بحيرات وأنهار.

وحوادث الغرق متكررة وغالباً ما تكون حصيلتها كبيرة.

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