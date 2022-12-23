مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون الميزانية الفدرالية

المصدر: أ ف ب

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون الميزانية الفدرالية، التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.

يتوقع اعتماد هذا القانون، الذي يتضمن 1700 مليار دولار من دون مشكلات في مجلس النواب من أجل تجنب شلل مؤسسات الدولة ابتداء من مساء اليوم الجمعة إذا لم يعتمد الكونغرس بغرفتيه النص.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت "يجب أن يتم تمرير مشروع القانون هذا لأنه سيفيد العائلات والمحاربين القدامى وأمننا القومي وحتى سلامة مؤسساتنا الديموقراطية".

يعدل المشروع قانونًا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر لينص على أن نائب الرئيس الأمريكي لا يمكنه التدخل بشكل مباشر في المصادقة على نتائج الانتخابات.

استغل الرئيس السابق دونالد ترامب غموض النص القديم ليشير إلى أن نائبه مايك بنس كان بإمكانه وقف تولي جو بايدن الحكم بعد فوزه الذي لم يعترف به وكان ذلك من العناصر التي أدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وصف ترامب المرشح للعام 2024 النص الخميس بأنه "بغيض" ويعبر عن مواقف "أقصى اليسار" ونخب العاصمة وجماعات الضغط.

تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفدرالية الأميركية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر 2023.

وإقرار النص ليس موضع شك مع وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب لبضعة أيام أخرى، وفي اليوم التالي لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحبت به الغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس.

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