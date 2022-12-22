سلطات غواتيمالا تضبط 950 كيلوغراماً من الكوكايين

المصدر: أ ف ب

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ضبطت السلطات الغواتيمالية 950 كيلوغراماً من الكوكايين الأربعاء نتيجة اعتراضها طائرة صغيرة في جنوب البلاد في عملية أصيب خلالها خمسة جنود بجروح طفيفة.

وأوضح الناطق باسم الجيش الكولونيل روبن تيليس، في تصريح صحافي، أنّ الطائرة كانت متوقفة في مهبط طائرات سري قرب أحد الشواطئ على بعد 150 كيلومتراً جنوب العاصمة غواتيمالا سيتي.

وجرت عملية الاعتراض بمساندة عناصر من الجيش.

وأشار تيليس إلى أنّ الجيش دخل في مواجهة مسلحة مع "مدنيين مجهولين" أصيب خلالها خمسة جنود بـ"جروح طفيفة".

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة أنّ السلطات تقدّر أنّ الشحنة المضبوطة تحوي 950 كيلوغراماً من الكوكايين.

وعُثر في الموقع على ثلاثة قوارب وخمسة مسدسات ومجموعة من الذخائر، من دون الإبلاغ عن توقيفات.

وعام 2021، ضبطت قوات مكافحة المخدرات في غواتيمالا أكثر بقليل من 11 طناً من الكوكايين، وهو رقم أدنى بـ20% عمّا سُجّل عام 2020، على ما ذكرت بيانات لوزارة الداخلية.

وتستخدم الكارتلات العالمية غواتيمالا وبقية دول أمريكا الوسطى كنقاط عبور للكوكايين نحو المكسيك والولايات المتحدة، بمساعدة مهربين محليين.

وتشير واشنطن إلى أنّ 90% من الكوكايين الذي يدخل أراضيها يمر عبر المكسيك وأمريكا الوسطى في طائرات أو قوارب أو غواصات.

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