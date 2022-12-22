زيلينسكي: المساعدة الأمريكية لأوكرانيا "ليست صدقة" بل "استثمار"

المصدر: أ ف ب

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أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء في خطاب تاريخي ألقاه في واشنطن أمام الكونغرس الأمريكي أنّ المساعدة التي تقدّمها الولايات المتّحدة لبلاده "ليست صدقة" بل هي "استثمار" في الأمن العالمي.

وقال زيلينسكي مخاطباً أعضاء الكونغرس بمجلسيه "أودّ أن أشكركم، أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون" تقديمها لاحقاً"، مؤكّداً أنّ "أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية".

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