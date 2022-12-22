نتانياهو يشكّل حكومة قبل انتهاء المهلة النهائية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتانياهو الرئيس يتسحاق هرتسوغ أنّه تمكّن من تشكيل حكومة، حسبما أعلنت الرئاسة مساء أمس الأربعاء قبل دقائق من المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وكتب نتانياهو على تويتر بالعبرية "توصّلنا إليها"، وذلك قبل دقائق قليلة من الموعد النهائي الساعة 11,59 مساءً بالتوقيت المحلّي (21,59 بتوقيت غرينتش)، معلناً بذلك تشكيل حكومته.

من جهتها، أكدت الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أنّ نتانياهو "اتصل" بهرتسوغ "لإبلاغه" بهذا الخبر في الوقت المناسب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز