إضراب الإسعاف ببريطانيا يغضب الحكومة

المصدر: (لندن - وكالات)

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شارك الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز أمس، في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، ما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب.

وقالت الحكومة إن الإضراب «المؤسف للغاية» سيؤدي إلى توافر عدد أقل من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه سيتم إعطاء أولوية للحالات الخطيرة.

وتم وضع الجيش في حالة تأهب للمساعدة في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إلا أن الجنود لن يكونوا مخولين بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها سائقو سيارات الإسعاف فيما يتعلق بالاستجابة وتقديم الرعاية السريرية.

يأتي ذلك في حين أدت مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نوفمبر إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 13.9 ملياراً عما كان قبل عام، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس. وقال المكتب في بيان إن هذا هو «أعلى» مستوى اقتراض لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد.

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