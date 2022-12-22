طائرتان تركيتان تحلّقان فوق جزر يونانية

المصدر: (عواصم - وكالات)

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قالت هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني إن مقاتلتين قاذفتين من تركيا حلّقتا فوق جزر يونانية غير مأهولة شرقي بحر إيجة أمس.

وتشمل هذه الجزر الثلاث أجاثونيسي وأركي وليبسو، التي يقطنها إجمالي نحو ألف شخص. وحلقت الطائرات طراز إف-16 فوق هذه الجزر، وجزر أخرى غير مأهولة، على ارتفاع حوالي 9000 متر.

واعترضت مقاتلات يونانية الطائرتين التركيتين، وفقاً لتقرير بثته قناة «إي آر تي» الرسمية. وفقاً لهيئة الأركان العامة اليونانية، حلقت القاذفات التركية فوق الأراضي اليونانية 216 مرة في الفترة بين يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين. وإضافة إلى ذلك، دخلت الطائرات التركية المجال الجوي اليوناني دون إذن 10103 مرات.

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