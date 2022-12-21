بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض ويتعهد بدعم أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن عند مدخل البيت الأبيض، اليوم، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها الأخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.

ووقف زيلينسكي إلى جانب جيل وجو بايدن، مرتدياً سترة عسكرية لالتقاط صور لهم.

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، مشدداً على ضرورة التوصل إلى سلام عادل بالنسبة إلى كييف.

من جهته، أعرب زيلينسكي عن امتنان من أعماق القلب للدعم الأمريكي لبلاده، بعدما قدَّمت الولايات المتحدة إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات.

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