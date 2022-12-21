زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة، في أول رحلة خارجية له منذ غزت روسيا بلاده في 24 فبراير، وفق ما أعلن البيت الأبيض، حيث سيستقبل الرئيس جو بايدن نظيره الأوكراني.

وقبيل ذلك، أكد مصدر دبلوماسي أوكراني لفرانس برس، وصول زيلينسكي في هذه الزيارة التاريخية التي سيخاطب فيها أيضاً الكونغرس الأمريكي.

وأظهرت مواقع ترصد حركة الملاحة الجوية مسار طائرة عسكرية أمريكية من رزيسزو في بولندا إلى قاعدة آندروز الجوية في ضاحية واشنطن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز