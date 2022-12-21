واشنطن تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطوراً للدفاع الجوي، وذلك في وقت يوشك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوصول إلى واشنطن.

وقال الوزير أنتوني بلينكن في بيان، إن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي، القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن".

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