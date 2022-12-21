في أول رحلة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية.. زيلينسكي يزور واشنطن اليوم

المصدر: أ ف ب

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يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن اليوم الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 فبراير عمليتها العسكرية في بلاده، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الثلاثاء.

وقالت الوسائل الإعلامية إنّ زيلينسكي سيزور البيت الأبيض، حيث يعتزم الرئيس جو بايدن الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، مشيرة إلى أنّ الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضاً خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي.

من جهتها أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء رسالة إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة "حضورياً" في جلسة ستعقد مساء اليوم الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة.

وكتبت بيلوسي في رسالتها إلى النواب "من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتمّ فيها التركيز بشكل خاص على الديمقراطية".

ويستعدّ الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية، والذي يتضمّن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

وصواريخ باتريوت التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.

ومنذ بدأت القوات الروسية عمليتها العسكرية في بلاده قبل عشرة أشهر، لم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية قطّ، إذ خصّص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وتحادث زيلينسكي، منذ بدأت الحرب، مع قادة دول كثيرة وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكنّ كل هذه الحوارات كانت تتمّ كلّها عبر الفيديو أو الهاتف.

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