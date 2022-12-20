مصرع وإصابة أربعة أشخاص بانفجار خط أنابيب للغاز وسط روسيا

المصدر: وام

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بسبب انفجار وقع بخط أنابيب للغاز في أراضي جمهورية تشو فاشيا بوسط روسيا اليوم .

ونقلت وكالة" تاس" للأنباء عن مصدر في خِدْمَات الطوارئ في جمهورية تشو فاشيا ان الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جَنُوب العاصمة تشيبوكساري قرب قرية يامباختينو، حيث اندلع حريق بعد تسرب للغاز في خط أنابيب الغاز تحت الأرض مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بحروق وجروح تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ،وجميعهم من العمال الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة لخط الأنابيب.

يذكر ان خط أنابيب الغاز الرئيس " يورنغوي - بوماري - أوجورود"، يصدر عبره الغاز الروسي من حقول سيبيريا إلى دول أوروبا مرورا بأوكرانيا .

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