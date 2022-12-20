الإمارات تعزي ماليزيا في ضحايا الانهيار الأرضي

المصدر: ( أبوظبي - وام، كوالالمبور- وكالات)

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع ماليزيا الصديقة في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في ولاية سيلانجور، وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الماليزية والشعب الماليزي وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في انهيار أرضي وقع بمنطقة تخييم، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين. واستدعت الشرطة الماليزية موظفين من موقع غير مرخص للتخييم في إطار تحقيق في الحادث الذي تسبب في مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين أمس لليوم الرابع.

وسقط القتلى، ومن بينهم 7 أطفال، بعد أن اجتاح انهيار أرضي موقع التخييم في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أثناء نوم من كانوا في الخيام في باتانغ كالي.

وتحظى هذه المنطقة بإقبال الزائرين وتقع على بعد نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة كوالالمبور. وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانغور، أن من بين 94 شخصاً كانوا موجودين في موقع الانهيار الأرضي، عثر على 61 سالمين، فيما لا يزال 9 في عداد المفقودين.

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