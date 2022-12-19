"تحقيق الكابيتول" يخلص إلى "عدم أهلية" ترامب لتولي أي منصب رسمي

المصدر: أ ف ب

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أكدت نائبة رئيس لجنة نيابية أمريكية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021، الإثنين، أن رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التدخل فوراً لمنع الواقعة يجعله "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وقالت نائبة رئيس اللجنة النائبة ليز تشيني، إن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا"، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة: "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وأوصت لجنة التحقيق في هجوم الكونغرس بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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