غوتيريش يستبعد انتهاء الحرب في أوكرانيا قريباً

المصدر: أ ف ب

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عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن عدم تفاؤله بإمكانية انتهاء الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا قريباً، لكنّه أمل أن تنتهي العام المقبل.

وقال الأمين العام في مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام في نيويورك: "لست متفائلاً بإمكانية عقد محادثات سلام في المستقبل القريب".

والحرب الروسية على أوكرانيا دخلت شهرها العاشر وكانت قد بدأت في 24 فبراير الماضي.

والإثنين، شنّت روسيا هجمات بواسطة مسيّرات استهدفت بنى تحتية في كييف في حرب لا مؤشرات تدل على تراجع حدّتها.

وقال غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد أن المواجهة العسكرية ستستمر".

وتابع: "أعتقد أن علينا أن ننتظر (حلول) لحظة تكون فيها المفاوضات الجدية من أجل السلام ممكنة"، مضيفاً أنه لا يرى مؤشرات تدل على مفاوضات من هذا النوع "في الأفق" الراهن.

وبعد جولات عدة من محادثات سلام بين وفدي البلدين في المراحل الأولى من النزاع، توقفت المفاوضات.

وتشترط أوكرانيا انسحاب روسيا الكامل من أراضيها لاستئناف المحادثات.

والشهر الماضي قال مسؤول أوكراني رفيع إن أي محادثات لا تستند إلى حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً "غير مقبولة".

وقال غوتيريش إنه يأمل "بشدة" التوصل إلى السلام في العام 2023.

وعدّد الأمين العام "التداعيات" على الشعب الأوكراني والمجتمع الروسي والاقتصاد العالمي الذي يشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة من جراء الحرب، معتبراً أن الأزمة ستستمر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال غوتيريش: "هذه كلها أسباب تدفعنا لبذل كل ما أمكن من جهود من أجل التوصل إلى سلام قبل نهاية العام 2023".

وعلى مدى ساعة، رد غوتيريش على أسئلة حول مروحة من المواضيع بما فيها السلام في الشرق الأوسط وصواريخ كوريا الشمالية والأوضاع الخطيرة في مالي.

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