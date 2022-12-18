شولتس يدعو إلى التماسك في ظل تداعيات الحرب

المصدر: (برلين- د.ب.أ)

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى التماسك، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي رسالة عبر الفيديو، نُشِرَتْ أمس، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إن العام الذي يوشك على الانتهاء، كان مليئاً بالتحديات لبلاده، مضيفاً: «ويشعر بهذا على نحو خاص مواطنو أوكرانيا، الذين لا يزالون يخافون القصف الروسي أثناء أيام الأعياد، ويقلقون على حياة أحبائهم».

وأضاف شولتس أن ألمانيا أيضاً شعرت بتداعيات الحرب الروسية «في التضخم والأسعار المرتفعة والتكاليف الكبيرة للطاقة، لكننا تماسكنا كبلد واستعددنا لهذا الموقف»، مشيراً إلى أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن، والتي بدأت عملها رسمياً، أمس، وفق الجدول المعد مسبقاً. ووصف شولتس هذه المحطة، بأنها «علامة جيدة، وعلامة على ما يمكن للتماسك أن يحققه».

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