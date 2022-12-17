استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا

المصدر: د ب ا

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استؤنفت عملية البحث اليوم السبت عن الضحايا الـ 12 المتبقين في موقع منطقة تخييم في ماليزيا التي ضربها انهيار أرضي أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن الشرطة قولها أمس الجمعة، إنها أوقفت العمليات حوالي منتصف الليل بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تستأنف العمل صباح اليوم السبت.

ولقي نحو 21 شخصا حتفهم في الحادث فيما تم إنقاذ ما مجموعه 61 شخصا.

ويعتقد عمال الإنقاذ أن نحو 94 شخصا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي حوالي الساعة الثالثة من صباح الجمعة (19.00 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وكان رئيس الوزراء أنور إبراهيم قد أعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 10 آلاف رنجيت ماليزي (2260 دولارا) لأقرب أقرباء المتوفين وألف رنجيت ماليزي للضحايا الآخرين.

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