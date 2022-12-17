الكونغرس يصوت على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب في اقتحام الكابيتول

المصدر: أ ف ب

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يعتزم نواب في الكونغرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الاثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية الى الرئيس السابق دونالد ترامب تشمل التمرد، وفق ما أفاد موقع بوليتيكو.

وذكر الموقع الإخباري أن لجنة فرعية في الكونغرس كانت تعمل على تقييم إحالات جنائية محتملة مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في 6 يناير 2021 في الكابيتول، سوف توصي بتوجيه ثلاث تهم على الأقل إلى ترامب.

وأضاف نقلا عن شخصين مطلعين على تقرير اللجنة أن التهم هي التمرد وإعاقة إجراءات رسمية والتآمر لخداع الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها الاثنين عند الساعة الواحدة ظهرا (18,00 ت غ)، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.

وسيصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماع الاثنين حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص الى تهم جنائية محتملة.

ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم، لكن بامكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل التي عينت مستشارا خاصا للنظر في دور ترامب في أعمال الشغب في الكابيتول وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن عام 2020.

واستدعت لجنة مجلس النواب ترامب الذي أعلن عزمه الترشح مجددا للرئاسة عام 2024، لكنه امتنع عن الإدلاء بشهادته.

وألقت السلطات الأميركية القبض على مئات الأشخاص في هذه القضية لتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين ينتميان الى ميليشيا لليمين المتطرف بالتحريض على الفتنة.

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