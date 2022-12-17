حريق يقتل 10 من بينهم أطفال في فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

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قتل عشرة من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و15 عاماً في حريق اندلع في مبنى سكني في بلدة فون فلان الفقيرة قرب مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.

وقالت سلطات الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي بدأ في الطابق الأرضي نحو الساعة الثالثة صباحاً قبل أن ينتشر في المبنى المؤلف من سبعة طوابق. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق في وقت لاحق.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد سحابة داكنة كبيرة فوق المبنى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود آخرين قولهم إن امرأة ألقت بطفلها للحشود التي كانت حول البناية وتمكنوا فعلاً من التقاطه وقفزت بعد ذلك من النافذة هرباً من ألسنة اللهب والدخان لكنها توفيت بسبب سقوطها.

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