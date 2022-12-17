واشنطن ستطور برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستطور اعتباراً من يناير المقبل برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود وتزويدهم بمهارات أوسع، في وقت تترقب كييف هجوماً روسياً جديداً.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال بات رايدر أنه في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستنظم الآن مناورات مشتركة لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية. وأوضح رايدر أن هذا البرنامج سيتيح «تدريب حوالى 500 جندي أوكراني شهرياً»، وأن «الفكرة هي منحهم تدريباً جماعياً متقدماً سيسمح لهم بتنفيذ عمليات بأسلحة مشتركة على أرض المعركة».

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