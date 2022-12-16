21 قتيلاً و 14 مفقوداً في انهيار أرضي بماليزيا

المصدر: أ ف ب

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قُتل 21 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أطفال، في انهيار أرضي وقع صباح الجمعة في موقع تخييم في ماليزيا، حيث يواصل رجال الإنقاذ بحثهم عن 14 مفقوداً، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأشار نورازام خميس المسؤول عن رجال الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانغور (وسط) التي تضم العاصمة كوالالمبور، إلى أنّ "العدد الإجمالي هو 21 شخصاً" قُتلوا.

وقال للصحافيين إنّ اثنين من الضحايا هما "أم وطفلها... دُفنا تحت الأرض"، مضيفاً أنّ 14 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

حتى الآن، تمّ العثور على 61 ناجياً بعد الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من بلدة باتانغ كالي، على بعد حوالى أربعين كيلومتراً شمالي كوالالمبور، حسبما أفاد وزير التنمية في المنطقة انغا كور مينغ. ويقع على مقربة من باتانغ كالي منتجع كازينو جبلي.

وقالت الناجية فيرونيكا لوا لوكالة فرانس برس إنّها كانت نائمة وعائلتها في المخيّم عندما سمعوا ضوضاء عالية ورأوا الخيمة المجاورة لهم "جُرفت تماماً".

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مئات رجال الشرطة والإنقاذ عند مدخل موقع التخييم حيث كانت حفّارة تتّجه إلى منطقة الكارثة.

ووفق انغا كور مينغ، فإنّ المزرعة التي يقع فيها موقع التخييم والمعروفة باسم "فاذرس أورغانيك فارم"، تعمل "بدون ترخيص". وأضاف أنه إذا تمّ الاعتراف بمسؤولية الفاعلين في هذه المأساة أمام القضاء، ستُفرض عليهم عقوبة.

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