واشنطن تتعهّد تخصيص 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا

المصدر: أ ف ب

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تعهدت الولايات المتحدة الخميس تخصيص 2,5 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا، بعدما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدلات نقص التغذية في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأعلن البيت الأبيض عن الالتزام الجديد بالمساعدات قبل خطاب للرئيس جو بايدن في ختام قمة حول إفريقيا عُقدت في واشنطن واستمرّت ثلاثة أيام.

وكانت إدارة بايدن سلّطت الضوء على دور الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ التمويل الغذائي سيوفّر "مساعدات طارئة وأخرى للأمن الغذائي لنظم الغذاء الأفريقية وأسواق الإمداد المرنة على الأمدين المتوسط والطويل".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستطور أيضاً شراكة مع الاتحاد الأفريقي للجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية.

ولفتت الرئاسة الأمريكية في بيانها إلى أنّ الولايات المتحدة قدّمت 11 مليار دولار مساعدات غذائية لإفريقيا هذا العام.

ومنطقة القرن الإفريقي هي الأكثر تضرّراً بشكل خاص بسبب شحّ الأمطار مواسم متتالية، حيث قالت الأمم المتحدة إنّ المساعدات جنّبت الصومال مجاعة كاملة.

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