مصرع 4 مهاجرين غرقاً في بحر المانش

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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أدى غرق قارب صغير يقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش، إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل، أمس، مذكراً بمخاطر هذه الرحلات المتزايدة، كما أوردت وسائل إعلام بريطانية.

في حين تشهد إنجلترا وشمالي فرنسا موجة صقيع، سمحت العملية الواسعة التي نفذها خفر السواحل البريطاني، بمساعدة البحرية الفرنسية، بإنقاذ 40 ناجياً، على ما نقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي. بعد مرور أكثر من عام بقليل، على مصرع 27 مهاجراً في غرق قاربهم، تثير المأساة من جديد، مسألة التنسيق، ومسؤولية المملكة المتحدة وفرنسا بشأن هذه الملف، في خضم التوترات المتكررة بين لندن وباريس.

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية «تأكدت أربع حالات وفاة، نتيجة هذا الحادث»، بينما أعرب رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عن أسفه إزاء هذه «الخسائر المأساوية في الأرواح».

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