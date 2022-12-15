قتلى وجرحى في تفجير ضد الجيش الباكستاني شمالي وزيرستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

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أعلنت مصادر أن مفجراً انتحارياً صدم دراجته النارية الممتلئة بالعبوات الناسفة في مركبة، تحمل جنوداً باكستانيين في شمال غرب البلاد، أمس، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة.

ووقع الهجوم في مقاطعة شمال وزيرستان الشمالية، وهي منطقة كانت لفترة طويلة مقراً للمسلحين المرتبطين بالقاعدة، وشبكة حقاني ذات الصلة المتشددة.

وقال مصدر استخباراتي إنه تم استهداف المركبة في السوق الرئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر، وأكد رجل الشرطة المحلي محمود خان التفجير، قائلاً: إن جمع تفاصيل عن الضحايا جار. وقعت الهجمات بعد أسابيع من انسحاب طالبان باكستان، وهي منظمة تضم العديد من جماعات المسلحين المتشددين، من محادثات السلام مع إسلام آباد عقب شهور من المفاوضات بوساطة من الحكومة الأفغانية المؤقتة.

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