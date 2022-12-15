موسكو: «باتريوت» هدف مشروع إذا وصلت إلى أوكرانيا

المصدر: عواصم، دبي - البيان ووكالات

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رفعت عودة التصريحات الأمريكية عن إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي منسوب التوتر مع روسيا، التي هددت بأن هذه المنظمة ستتحول إلى «هدف مشروع»، مستبعدة في الوقت ذاته الحديث عن هدنة محتملة في أوكرانيا بمناسبة أعياد الميلاد.

قناة «روسيا اليوم» نقلت عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله أمس: إن الكرملين بانتظار تصريح رسمي حول إمداد واشنطن لكييف بأنظمة «باتريوت»، منوهاً بأنها ستكون هدفاً مشروعاً للضربات الروسية في حال تم ذلك. وأضاف: «هذه كلها تقارير إعلامية حول عمليات تسليم محتملة.. التقارير الإعلامية غير موثوق بها. لذلك، سننتظر بعض المعلومات الرسمية»، ولفت في الوقت نفسه إلى أن هذه الأنظمة ستصبح بالتأكيد هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الروسية في حال تسليمها إلى كييف.

وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال بيسكوف «لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال». وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله: إن واشنطن تستعد لإرسال منظومة «باتريوت» إلى أوكرانيا، بهدف «تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا»، ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية فإن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال هذه المنظومة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطة «البنتاغون» لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى بايدن.

وقال مسؤولون: إنه بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن يتم شحن صواريخ «باتريوت» خلال الأيام المقبلة، وسيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في جرافينوير بألمانيا.

بدوره، قال الجنرال السابق بالجيش الأمريكي مارك هرتلينغ، إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استخدام صواريخ «باتريوت» للمنظومات إذا لم يتم إعدادها مسبقاً.

واعتبر الخبير الروسي إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة، أن تسليم «البنتاغون» منظومات «باتريوت» لأوكرانيا، «خطوة أساسية نحو التصعيد»، وقال لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن ذلك لا يهدف فحسب إلى إطالة أمد وجود نظام فلاديمير زيلينسكي، ولكنه يعقد بشكل كبير الضربات الجوية الروسية ضد الأهداف الرئيسية في أوكرانيا.

يأتي هذا التصعيد، فيما أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها دمرت المسيرات التي أطلقتها روسيا على كييف، حيث أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكداً إسقاط كل المسيرات الـ13.

وعلى الجبهة الشرقية، في منطقة دونيتسك، تحتدم المعارك بالمدفعية خصوصاً على مشارف مدينة باخموت، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، ومدينة أفدييفكا، وأكدت القوات الأوكرانية أنه تم صد هجمات روسية في منطقة خاركيف. وقالت الدفاع الروسية إنه تم إحباط محاولات هجومية أوكرانية عدة في محاور عدة.

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