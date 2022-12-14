الفيضانات والانهيارات الأرضية تقتل 120 شخصاً في جمهورية الكونغو

المصدر: د ب ا

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أعلنت حكومة جمهورية الكونغو أن ما لا يقل عن 120 شخصا لقوا حتفهم عقب أن ضربت أمطار غزيرة البلاد.

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مساء أمس الثلاثاء في مناطق بالعاصمة كينشاسا، التي يبلغ تعداد سكانها 15 مليون نسمة.

وقال وزير الداخلية دانيال اسيلو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن هناك عددا كبيرا من المصابين، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وجثث اليوم الأربعاء في المناطق التي ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وطالب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي يحضر حاليا قمة القادة الأفارقة التي تنظمها الولايات المتحدة في واشنطن، مجلس الوزراء بالتحرك سريعا لمواجهة الكارثة.

وأعلن تشيسيكيدي الحداد لمدة ثلاثة أيام. كما يتردد أنه يعتزم العودة مبكرا من واشنطن.

ووفقا للصليب الأحمر، فإن الأمطار الغزيرة جرفت منازل بأكملها في منطقتي مونت نجافولا ونجاليما في كينشاسا.

كما غمرت المياه عددا كبيرا من الطرق، ومن بينها طريق تجاري مهم يصل إلى أنجولا.

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