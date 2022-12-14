انتشال جثة طيار إيطالي عقب تحطم طائرة مقاتلة في صقلية

المصدر: د ب ا

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لقي طيار تابع للقوات الجوية الإيطالية حتفه إثر تحطم طائرته المقاتلة في صقلية. وقد عثرت قوات الإنقاذ على جثة الطيار صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية " انسا".

وكان الجيش الإيطالي قد أعلن أمس الثلاثاء أن المقاتلة لم تعد من مهمة تدريب في المساء.

ويعتقد أن موقع التحطم على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق قاعدة عسكرية بالقرب من تراباني في غرب صقلية.

وقالت القوات الجوية إنه تم إرسال مروحية بحثا عن الطيار. ومازال لم يعرف سبب تحطم الطائرة.

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