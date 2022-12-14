واشنطن وحلفاؤها: كل الخيارات متاحة لمواجهة كوريا الشمالية

المصدر: (جاكرتا - أ.ف.ب)

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تعهدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، أمس، بالنظر في جميع الخيارات لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تنفيذ ضربات مضادة، غداة سلسلة اختبارات صاروخية أجرتها بيونغ يانغ وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر. وتشمل عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية اختباراً الشهر الماضي لصاروخها الباليستي العابر للقارات الأكثر تطوراً، والذي حلّق فوق الحدود البحرية وسقط قرب مياه كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الحرب الكورية.

وعقد مندوب الولايات المتحدة الخاص المكلف ملف كوريا الشمالية، سونغ كيم، محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، كيم غون، والمسؤول الرفيع في الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي محادثات في جاكرتا، حيث حذروا من تهديدات بيونغيانغ للأمن الإقليمي.

وقال فوناكوشي من مكتب الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط: «سندرس جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانيات الضربات المضادة».

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