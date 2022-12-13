«الفاو»: ارتفاع متوسط استهلاك الفرد عالمياً من السعرات الحرارية اليومية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد على مستوى العالم بنسبة 9% في المتوسط خلال العام الماضي، أي ما يعاد ل 2960 سعرة في اليوم.

وفي تقريرها الإحصائي السنوي الذي أصدرته المنظمة أخيراً، أوضحت أن هذا الارتفاع في استهلاك السعرات الحرارية يُظهر بشكل واضح أن الناس في جميع مناطق العالم يتناولون المزيد من السعرات الحرارية لا سيما منذ عام 2000، حيث تم تسجيل أعلى ارتفاع لهذا المعدل في البلدان الآسيوية في عام 2021.

وكشف التقرير عن استهلاك الفرد في أوروبا وأمريكا الشِّمالية نحو 3540 من السعرات الحرارية اليومية خلال العام الماضي، بينما استهلك الفرد في الدول الأفريقية أقل عددا أي ما يعادل 2600 سعرة حرارية يومياً بينما كان عدد السعرات الحرارية في أوقيانوسيا الأقرب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث بلغ نحو 3150 سعرة.

كما كشف تقرير منظمة الفاو عن انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأراضي الزراعية بنسبة 4% بين عامي 2000 و2020، موضحاً أن الماشية تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تزيد بنحو 50 مرة عن الانبعاثات الصادرة عن الدجاج.

وذكر التقرير أن زراعة الأرز تنبعث منها خمسة أضعاف الكربون في الغلاف الجوي، مقارنة بالقمح والحبوب الخشنة.

ولفت التقرير إلى بيانات أكثر من 20 ألف مؤشر تغطي أكثر من 245 دولة وإقليما، مشيراً إلى أن هناك 866 مليون شخص يعملون في الزراعة حول العالم اليوم.

وأشار إلى أنه منذ عام 2000، نما إنتاج المحاصيل الأولية، مثل قصب السكر والذرة والقمح والأرز، إلى نسبة 52% من عام 2000 إلى عام 2020 ليصل إلى 9.3 مليار طن.

كما زاد إنتاج الزيوت النباتية بنسبة 125% خلال تلك الفترة، مع زيادة إنتاج زيت النخيل بنسبة 236%؛ ونما أيضا إنتاج اللحوم، بقيادة الدجاج، بنسبة 45%، بينما شهدت الفواكه والخضراوات نمواً بنسبة 20% أو أقل.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة، أن قصب السكر يعتبر أكبر محصول في العالم من حيث الحجم، حيث يبلغ 1.9 مليون طن سنويا ويأتي محصول الذرة في المرتبة الثانية 1.2 مليون طن.

وارتفعت الصادرات الغذائية العالمية إلى 1.42 تريليون دولار، بزيادة 3.7 مرات منذ مطلع القرن، بحسب التقرير الذي كشف عن أن الولايات المتحدة وهولندا والصين كانت من أكبر الدول المصدرة للأغذية في العالم من حيث القيمة الإجمالية، بينما كانت أكبر الدول المستوردة الصافية هي الصين واليابان والمملكة المتحدة.

وأوضح التقرير أن مساحة الأراضي الزراعية بما في ذلك المروج والمراعي تبلغ نحو 4.74 مليارات هكتار من سطح كوكب الأرض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز