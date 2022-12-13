زيلينسكي يناشد مؤتمر باريس: نحتاج 800 مليون يورو مساعدات طارئة لقطاع الطاقة

المصدر: أ ف ب

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قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة الى "800 مليون يورو على الأقل" كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس "نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز..يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا"، مشيرا الى ان هذا "سيكلف حوالي 800 مليون يورو".



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