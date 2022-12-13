يوم مفجع في أستراليا.. مقتل 6 بينهم شرطيان في«اشتباك نادر» بالأسلحة النارية

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قتل ستة أشخاص بينهم شرطيان في اشتباك بالأسلحة النارية في عقار منعزل بولاية كوينزلاند، بعد أن وصلت الشرطة إلى منزل هناك للتحقيق في بلاغ عن شخص مفقود، وفق ما أعلنته السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنه لدى وصول أربعة ضباط مساء أمس الاثنين إلى العقار في ويامبيلا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب برزبين عاصمة كوينزلاند، فتح مسلحان النار فقتلا اثنين منهم، دون تحديد هوية المشتبه بهما.

وقالت الشرطة إنها فرضت "حصارا" على المنزل بعد ذلك، دون الإدلاء بتفاصيل. وأضافت أن 16 ضابطا متخصصا ردوا على إطلاق النار ليبدأ الاشتباك بالأسلحة النارية الساعة 1030 تقريبا مساء (بالتوقيت المحلي)، ما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار تسبب أيضا في مقتل جار عمره 58 عاما، دون الكشف عن هويته.

ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الحادث بأنه "يوم فظيع ومفجع".

وقالت كاترينا كارول مفوضة شرطة كوينزلاند إن إطلاق النار سبب أكبر خسارة في الأرواح في حادث واحد بالنسبة لشرطة الولاية في الآونة الأخيرة.

وجرائم السلاح نادرة نسبيا في أستراليا، التي طبقت عددا من أشد قوانين الأسلحة صرامة في العالم بعد أن قتل مسلح 35 شخصا في أبريل نيسان 1996 في مقهى وموقع سياحي في سجن بورت آرثر الاستعماري السابق بجزيرة تسمانيا

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