إلغاء رحلات جوية عدة في مطارات لندن بسبب الثلوج

المصدر: أ ف ب

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أدى الجليد وتساقط الثلوج في لندن إلى اضطرابات كبيرة في عدة مطارات في العاصمة البريطانية اضطرت إلى إقفال مدرجاتها وإلغاء رحلات عدة بين مساء الأحد وصباح الاثنين.

وكتب مطار ستانستيد الواقع في شمال لندن وتستخدمه خصوصا شركة "راين إير" المنخفضة الكلفة، ليل الأحد الاثنين في تغريدة أن مدرجاته "أغلقت موقتا لإزالة الثلوج عنها".

وأضاف "بسبب سوء الأحوال الجوية قد تشهد الرحلات الجوية اضطرابات". ويظهر على موقعه الالكتروني إلغاء الكثير من الرحلات التي كانت مقررة صباح الاثنين.

وأشارت شركة "راين إير" عبر تويتر أيضا إلى أن "مدرجات مطاري ستانستيد وغاتويك (في جنوب لندن) أغلقت موقتا خلال الليل ما أثر على كل الرحلات المغادرة".

وعبر تويتر، نشر عشرات الركاب العالقين في مطارات العاصمة البريطانية أشرطة فيديو تظهر مدرجات الاقلاع مكسوة بالثلوج وطائرات عالقة.

وذكرت هيئة "بي بي سي" أن أكثر من 50 رحلة ألغيت الأحد في مطار هيثرو أكبر مطارات العاصمة البريطانية بسبب الضباب والجليد.



وصباح الاثنين لا يزال سوء الأحوال الجوية يؤثر سلبا على حركة السير على محاور الطرقات الرئيسية المحيطة بلندن مع زحمة كبيرة بسبب الثلوج والجليد على الطرقات.

وسجل تأخر أيضا على مستوى حركة السكك الحديد فضلا عن عمليات إلغاء في قطارات الأنفاق داخل العاصمة.

وتشهد المملكة المتحدة موجة صقيع منذ أيام عدة مع انخفاض الحرارة إلى دون عشر درجات مئوية في بعض المناطق وتساقط ثلوج وتشكل جليد لا سيما في شمال البلاد وجنوبها. إلا أن هيئة الأرصاد الجوية (ميت) أوضحت أن درجات الحرارة هذه "ليست غير اعتيادية في هذه الفترة من السنة".

وأصدرت الهيئة تحذيرات صفراء عن تساقط ثلوج وتشكل ضباب وحصول جليد في مناطق عدة ولا سيما جنوب شرق البلاد وجنوب غربها فضلا عن شمال اسكتلندا.

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