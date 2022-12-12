قتيلان في احتجاجات معارضة للحكومة في البيرو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل شخصان، الأحد، في تظاهرات معارضة للرئيسة الجديدة للبلاد دينا بولوارتي في مدينة أنداهوايلاس الجنوبية على بُعد 750 كلم من ليما، وفق ما أعلن وزير الداخليّة سيزار سيرفانتيس.

وقال الوزير لإذاعة "آر بي بي": "نأسف لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في الاشتباكات.. أحضّ الناس على التزام الهدوء".

وكانت الشرطة تحدّثت في حصيلة سابقة عن مقتل مراهقة وجرح خمسة أشخاص.

واتّسع نطاق الاحتجاجات، الأحد، في البيرو مع خروج تظاهرت تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق وإجراء انتخابات جديدة، وسط دعوة إلى إضراب عام مفتوح ضدّ الرئيسة الجديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز